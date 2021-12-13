Владельцы топовых устройств Samsung Galaxy жалуются на проблемы со звуком во время игр

Некоторые владельцы устройств Samsung Galaxy жалуются на проблемы со звуком на их устройствах во время игр. Некоторые говорят, что это началось с последнего обновления One UI 4. Затронутые телефоны в основном относятся к моделям высокого класса, включая Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy A52 5G.

Пользователи говорят, что звук в играх звучит довольно ровно, а иногда искажается, несмотря на то, что он совершенно нормален во всех других сценариях, таких как приложения для потоковой передачи музыки. Первоначально считалось, что виноват именно Dolby Atmos, но его отключение практически не дало результата. Проблема, по-видимому, больше всего затрагивает низкие и средние звуковые частоты и наиболее заметна на телефонах с высококачественными динамиками. Но, несмотря на растущее количество жалоб, Samsung еще не признала проблемы со звуком.