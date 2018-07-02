Внешний аккумулятор CACTUS CS-PBHTWL-6000 с поддержкой Quick Charge 3.0

Новый портативный аккумулятор от CACTUS CS-PBHTWL-6000 по достоинству оценят любители путешествий, люди с активной жизненной позицией, чья жизнь проходит в командировках и деловых поездках, кто ценит комфорт и качество. Возможность одновременно заряжать устройства через кабель и поддерживать беспроводную зарядку порадует тех, кто часто забывает, теряет или путается в проводах USB-кабеля.

CACTUS CS-PBHTWL-6000 поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которая позволяет заряжать телефон в 4 раза быстрее, чем в обычном режиме. Это, в свою очередь, не только делает зарядку более эффективной, но и предотвращает перегрев аккумулятора, а это значит, что батарея в мобильном гаджете прослужит гораздо дольше.