Внешний аккумулятор LeTV Lab предлагает емкость 10 000 мАч

LeTV Lab предлагает емкость аккумулятора 10 000 мАч. Он способен заряжать несколько устройств одновременно, например смартфоны, планшеты и игровые приставки. Внешний аккумулятор не поддерживает быструю зарядку. Выходная максимальная мощность составляет 5 В/2 А. Он также поддерживает зарядку входного интерфейса Type-C и Micro USB.
В комплект поставки входит четыре различных кабеля для зарядки, это кабель Apple Lightning, кабель USB Type-C, кабель Micro-USB и USB-кабель.
LeTV Lab продается по цене 69 юаней (30 долларов).