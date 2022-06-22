Внешний аккумулятор LeTV Lab предлагает емкость 10 000 мАч

Китайская компания LeTV выпустила на свой рынок новый Power Bank емкостью 10 000 мАч.

LeTV Lab предлагает емкость аккумулятора 10 000 мАч. Он способен заряжать несколько устройств одновременно, например смартфоны, планшеты и игровые приставки. Внешний аккумулятор не поддерживает быструю зарядку. Выходная максимальная мощность составляет 5 В/2 А. Он также поддерживает зарядку входного интерфейса Type-C и Micro USB.

В комплект поставки входит четыре различных кабеля для зарядки, это кабель Apple Lightning, кабель USB Type-C, кабель Micro-USB и USB-кабель.

LeTV Lab продается по цене 69 юаней (30 долларов).
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