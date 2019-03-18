Внешний аккумулятор Syska Power Vault 200 на 20000 мАч

Компания Syska объявила о выпуске нового Power Bank, Syska Power Vault 200 емкостью 20 000 мАч.

Кроме того, новый Power Bank имеет одинаковую скорость зарядки от обоих портов USB-A, обеспечивая тем самым быструю зарядку в отличие от других своих конкурентов. Компания Syska также заявляет о защите от перезарядки и разрядки аккумуляторов, поскольку она включает автоматические выключатели и буфер пиковой зарядки. Это предназначено для защиты аккумулятора при длительном использовании. Наряду с двумя портами USB-A и одиночным портом microUSB, используемым для зарядки банка питания, Syska Power Vault 200 также включает в себя двусторонний порт USB-C, который позволяет заряжать устройства с помощью этого порта. Компания оценила Power Bank в 19 долларов, а также предлагает шестимесячную гарантию замены на любой производственный дефект.