Внешний аккумулятор Xiaomi Power Bank 4i на 20000 мАч оценен в $25

Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью Power Bank 4i, которая оценена на дебютном индийском рынке в 25 долларов. Новинка характеризуется прочным корпусом из PC+ABS массой 440 граммов, толщиной 2,63 сантиметра, ёмкостью 20000 мАч, максимальной выходной мощностью 33 Вт, двумя интерфейсами USB-A и одним разъемом USB-C, режимом низкого энергопотребления, 12-уровневой защитой, а также черной, синей и зеленой расцветками. Если верить производителю, Xiaomi Power Bank 4i полностью заряжает iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 13 Pro 3,4 раза или Redmi Note 13 более трех раз.