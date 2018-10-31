Внешняя видеокарта Blackmagic eGPU Pro для Apple Mac оценена в $1200

Компания Apple пополнила свой ассортимент внешней видеокартой Blackmagic eGPU Pro, которая предназначена для компьютеров Apple Mac, работающих под управлением macOS 10.14 и новее. Новинка характеризуется видеокартой Radeon RX Vega 56, четырьмя портами USB 3, парой USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также изделие можно использовать для подзарядки подключенного к нему ПК мощностью до 85 Вт. Габариты устройства равны 294,4:176,8:176,8 мм, а масса – 4,5 кг. Blackmagic eGPU Pro появится в продаже в ноябре по внушительной цене 1200 долларов.