Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 теперь будет NFC-модуль

В преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах.

- Компания растет и развивается стремительными темпами, - уверен генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов. - В 2017 году наш бренд вошел в топ-5 самых популярных производителей смартфонов по объему продаж. В этом же, компания продолжила наращивать позиции, и теперь занимает 7% российского рынка смартфонов, на равных конкурируя с крупными международными игроками.

Секрет успеха BQ – это не конкуренция в топовом сегменте, где рынок давно уже поделен, а выпуск бюджетных устройств с достойными характеристиками. Например, очередная новинка – уникальный камерофон с искусственным интеллектом BQ-6200L Aurora, ставший «Продуктом года» по версии премии «Время инноваций». При цене в 15 000, гаджет имеет большой безрамочный экран, «умные» камеры с неплохим качеством фото, функцию 3D Face Unlock на базе искусственного интеллекта, и все это под управлением мощного восьмиядерного процессора MediaTek Helio P60. Единственное, чего в нем нет, так это NFC-модуля, но Владимир Пузанов сообщил, что в компании слышат своих покупателей, и отныне все будущие модели смартфонов BQ, дороже 7000-8000 рублей, будут снабжаться этим, так любимым в нашем народе, чипом.

Не последнее место в продвижении продуктов компании занимает и сотрудничество с группой «Руки Вверх!»: 20 сентября BQ объявила о начале всероссийского совместного концертного тура, который пройдет более чем в 100 городах России и продлится до сентября 2019 года. В каждом городе, помимо собственно выступления группы, будут разыгрываться смартфоны и другие ценные призы от бренда BQ.

- Объединились два народных лейбла, - уверен амбассадор бренда BQ и по совместительству лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. – В наше время никто уже не ведется на прямую рекламу, и мы нашли способ обыграть это: BQ разыгрывает билеты на концерт, проводит конкурсы, дарит смартфоны зрителям. Вдвойне приятно, когда не просто рекламируешь качественный продукт, но еще и радуешь людей. Сам же я постоянно пользуюсь смартфонами iPhome и BQ: просто обожаю Strike Power за то, что он может работает неделю без подзарядок, а вот в группе уже выстроилась очередь на новую Aurora.