Vodafone раскрыл цены на Google Pixel 9 Pro Fold

Британский сотовый оператор Vodafone раскрыл местные цены на флагманские смартфоны линейки Google Pixel 9, официальный релиз которой запланирован на 13 августа. Итак, базовая модель будет стоить 750 и 895 фунтов стерлингов за версии с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. Google Pixel 9 Pro обойдется в 915, 1020/1100 и 1200 фунтов за конфигурации с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. За Google Pixel 9 Pro XL попросят 1020, 1130, 1240 долларов соответственно. Наконец складной Google Pixel 9 Pro Fold выйдет в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ по цене в 1670 фунтов и 1850 фунтов. Ранее в сеть утекли схожие цены на новинки в США и Европе.

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