Водяное охлаждения для смартфонов

С таким устройством водяного охлаждения стоит забыть о мобильности. Сам аксессуар достаточно громоздкий, а для работы его нужно подключаться к источнику питания по USB.В Японии можно приобрести «водянку» для iPhone X и более новых смартфонов Apple. Устройство представляет собой обычный силиконовый чехол, к которому подведены две трубки. Их обратные концы подключены к небольшой колбе, в которую нужно заливать воду. В ней же находится миниатюрный насос. В описании аксессуара говорится, что потребляемая мощность колеблется от 1 до 3 Вт. За час система способна перекачивать до 200 литров воды.О стоимости новинки пока неизвестно.