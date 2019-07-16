Водоблок Bitspower для вашей видеокарты

Официально представлен новый водоблок полного покрытия Bitspower для видеокарт GeForce RTX 2060 модельного ряда GALAX и Colorful. Данный водоблок позволяет отводить тепло от всех элементов подсистемы, включая графический процессор и силовые элементы, что гораздо эффективнее, чем обычное охлаждение потоком воздуха. Конечно, поставить данную систему получится далеко не у каждого, но если вы собрались собрать крайне производительную систему и хотите получить хорошее и тихое охлаждение, то стоит потратить силы и на это. Установить водоблок можно на видеокарты GALAX GeForce RTX 2060, Colorful GeForce RTX 2060 Gaming GT V2, Colorful GeForce GTX 1660 Ti Gaming GT 6G, iGame GeForce RTX 2060 Ultra, iGame GeForce GTX 1660 Ti Advanced OC 6G и iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra 6G.