Водонепроницаемый чехол Catalyst для Apple AirPods

Apple AirPods не являются водонепроницаемыми и не имеют чехла, но если вы хотите защитить наушники, вы можете использовать водонепроницаемый чехол Catalyst. Несмотря на то, что гидроизоляция IP67 у AirPods, является уникальным преимуществом, этот чехол дает дополнительную защиту, стандарта прочности 810G благодаря своей мягкой силиконовой конструкции.

Как следует из названия, это всего лишь продукт, одобренный, а не изготовленный Apple, аналогичный беспроводным зарядным устройствам Belkin, Mophie и Logitech, предназначенным в первую очередь для iPhone.

Вы можете купить чехол в черном или белом цвете. Также доступен вариант, который светится в темноте. В комплекте входит металлический карабин с застежкой из нержавеющей стали, которая позволяет крепить чехол на рюкзак или ремень. Стоимость Сatalyst Waterproof Case — 30 долларов.