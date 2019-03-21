Водонипроницаемая электронная книга Amazon Kindle

Amazon запустил новую электронную книгу Kindle в Индии в водонипроницаемом корпусе.

Водонепроницаемый Kindle теперь поставляется с 4 Гб встроенной памяти. Kindle поставляется в двух цветовых вариантах черный и белый. Его дизайн IPX4 означает, что он может быть погружен в воду на глубину до 2 метров в течение 60 минут.

Устройство оснащено 6-дюймовым дисплеем со встроенным освещением. Компания утверждает, что в отличие от дисплея с подсветкой, новый Kindle направляет свет к поверхности экрана. Kindle имеет толщину всего 8,18 мм и весит 182 г. Amazon Kindle был оценен в 116 долларов. Старт продаж намечен на 10 апреля.