Volvo Cars использует VR-шлемы

Разработка электромобилей требует весьма серьезных затрат и времени, так как множество систем нужно протестировать и узнать работают ли они или нет. Теперь компания Volvo Cars решила использовать для этого шлем дополненной реальности, чтобы получать оценку системам авто прямо на месте и вносить корректировки более быстро. По словам инженеров, данное нововведение позволит гораздо оперативнее менять определенные параметры автомобилей и настраивать системы управления более гибко. Раньше этот процесс отнимал очень много времени, теперь же при помощи шлема можно будет давать оценку системе прямо на месте и быстрее исправлять проблемы. Видимо, это и правда позволит сделать электрокары более продвинутыми и крутыми решениями.