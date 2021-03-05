Восстановленные MacBook Air замечены в Китае

Восстановленные модели MacBook Air 2020 года на базе процессора M1 только что были представлены в официальном магазине Apple Store в Китае. Более того, новые компьютеры на собственных процессорах были найдены в трех различных вариантах, включая MacBook Air, Mac Mini и даже модели MacBook Pro. Согласно отчету iFeng, это первые отремонтированные модели Mac на базе чипсета M1, доступные в мире. Другими словами, потенциальные покупатели теперь могут найти новые MacBook на базе M1 по сниженной цене на официальном китайском сайте гиганта из Купертино. По сравнению с новыми ноутбуками, отремонтированные модели предлагают скидки до 15 процентов. При этом данные компьютеры получают полную гарантию, как и полностью новые устройства.

Комментарии и отзывы MacBook Air
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