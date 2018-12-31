Voto Mobiles выпустила четыре новых смартфона в Индии.

Смартфоны, названные Voto V11 , V12 , V3 и V5x стоят от 70 до 100 долларов. Все модели работают на устаревшей операционной системе Android 7.0 Nougat. Что касается конфигурации, новые смартфоны Voto оснащены процессором Cortex A7 с частотой 1,3 ГГц и оперативной памятью объемом 2 ГБ, а также внутренней памятью объемом 16 ГБ, которая может быть расширена до 128 ГБ. V11, V12 и V3 оснащены 5-дюймовым HD-дисплеем, а V5x поставляется с 5,2-дюймовым HD-дисплеем. Ключевое отличие заключается в камерах и графических процессорах. V11 поставляется с 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой и оснащен графическим процессором Mali-400 MP2 для поддержки графической производительности. V3 и V12 поставляются с 13-мегапиксельной основной камерой, а также с 13-мегапиксельной + 2-мегапиксельной двойной камерой для селфи. Предлагаются следующие графические процессоры: Mali-T820 MP1 и Mali-400 MP2. V5x оснащен 13-мегапиксельной + 2-мегапиксельной двойной основной камерой и 13-мегапиксельной селфи-камерой. Он оснащен графическим процессором Mali-T820 MP1 для обеспечения игровой производительности. Все телефоны доступны в четырех цветах - черный, синий, красный, шампань.