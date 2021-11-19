Возможный дизайн Moto G Stylus 2022

Motorola - одна из немногих компаний, которые по-прежнему предлагают чистый Android-интерфейс в своих смартфонах. В последнее время компания начала активно выпускать смартфоны, недавно анонсировав сразу пять телефонов серии G, а теперь готовится к выпуску нового телефона «Милан». Его рекламируют как Moto G Stylus 2022.

Moto G Stylus 2022 имеет номер модели XT2211DL и вероятно, будет устройством с поддержкой 5G, как и его предшественник Motorola Moto G Stylus 5G, выпущенный в июне этого года. Телефон будет довольно уникальным, поскольку на рынке очень мало телефонов со стилусом, наиболее популярным из которых является серия Samsung Note. Стилус будет дополнен приложением Motorola Moto Note, оптимизированным для использования стилуса. На задней панели также находится тройная камера и светодиодная вспышка. Текст, выгравированный на модуле, похоже, говорит о том, что основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей. Скорее всего, Moto G Stylus 2022 может быть запущен с Moto Edge 30 Ultra в следующем году.