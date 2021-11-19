Возможный дизайн Moto G Stylus 2022

Moto G Stylus 2022 имеет номер модели XT2211DL и вероятно, будет устройством с поддержкой 5G, как и его предшественник Motorola Moto G Stylus 5G, выпущенный в июне этого года. Телефон будет довольно уникальным, поскольку на рынке очень мало телефонов со стилусом, наиболее популярным из которых является серия Samsung Note. Стилус будет дополнен приложением Motorola Moto Note, оптимизированным для использования стилуса. На задней панели также находится тройная камера и светодиодная вспышка. Текст, выгравированный на модуле, похоже, говорит о том, что основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей. Скорее всего, Moto G Stylus 2022 может быть запущен с Moto Edge 30 Ultra в следующем году.