Возможности материнской платы Gigabyte Z490I Aorus Ultra

Gigabyte представила материнскую плату форм-фактора mini-ITX Z490I Aorus Ultra. Плата будет идеальным вариантом для построения компактной мощной системы. Плата использует 8 фазную систему питания и танталовые полимерные конденсаторы.

Огромный функционал, RGB подсветка, разгонный потенциал, привлекательный дизайн - главные достоинства материнской платы. Gigabyte Z490I Aorus Ultra оборудована одним слотом PCIe 3.0 x16, два слота для M.2 накопителя, также есть четыре SATA порта. Два слота оперативной памяти DDR4 с расширением до 64 Гб.

Задняя панель предлагает следующие разъемы: HDMI 2.0, DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем Realtek ALC1220-VB HD. LAN порт Intel i225 2.5 G Ethernet и беспроводной интерфейс Intel AX201 Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1. Один USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-A, два USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0. Есть кнопка Q-Flash BIOS Flashback.