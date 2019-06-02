Впервые представлен планшет с дополненным черно-белым экраном

Устройства со вторым экраном, созданным по технологии E-Ink, уже доступны на рынке. Самое известное среди них – смартфон YotaPhone. Скоро выйдет первый планшет такого же рода от компании EeWrite.

Новинку оснастят 2 дисплеями. На лицевой стороне будет находиться 9.7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2408 х 1536 пикселей. На тыльной его стороне появится черно-белый E-Ink-экран с разрешением 1200 х 825 пикселей. Как обещают разработчики, устройство сможет поддерживать цифровое перо от Wacom с распознаванием до 4096 степеней силы нажатия. Это позволит пользователям без проблем делать заметки, рисовать и писать тексты от руки. К тому же с черно-белого экрана на основе электронных чернил гораздо легче глазам читать электронные книги, журналы и прочую прессу.

Сердцем разработки станет 6-ядерный процессор MediaTek MT8176 с эффективным энергопотреблением. Он создан для использования преимущественно на планшетах. Два ядра Cortex A72 работают на частоте до 2.1 ГГц, ещё 4 энергоэффективных Cortex A53 работают на частоте до 1.77 ГГц. Графический процессор устройства – Imagination PowerVR GX6250.

У новинки будет оперативная память вместимостью в 2 ГБ и флеш-память для хранения информации на 32 ГБ, а также слот для microSD-карт, модули Bluetooth и Wi-Fi, основная камера на 8 Мп и стереодинамики. Батарея у новинки довольно ёмкая – на 5000 мАч. Предусмотрен и разъём USB Type-C.

Средства на столь необычное устройство авторы планируют собрать через краудфандинг. Когда новинка выйдет на рынок и сколько будет стоить, пока неизвестно.