Всепогодный рюкзак для ноутбука Rhake

С удобством переносите все, что вам нужно, с помощью всепогодного рюкзака для ноутбука Rhake от Weather Workshop.

Отлично подходит как для работы так и для дальних поездок. Кроме того, рюкзак Rhake оснащен специальными карманами для вашего телефона, планшета, зарядных устройств, солнцезащитных очков, бутылки с водой и ключей. 22-литровое основное отделение рюкзака для ноутбука с защитой от атмосферных воздействий легко расширяется или сжимается по мере необходимости. Конструкция с выдвижной крышкой также позволяет легко разместить одежду и снаряжение внутри.

Рюкзак Rhake имеет двухслойную конструкцию и сохраняет ваши вещи в сухости и безопасности. Благодаря использованию алмазной рипстопной ткани VX-21 рюкзак исключительно устойчив к разрывам, истиранию и атмосферным воздействиям. Рюкзак Rhake поставляется с магнитными пряжками Fidlock, что облегчает ношение одной рукой. Стоимость рюкзака составляет 455 доллара.