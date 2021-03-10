Вскоре выйдет сразу несколько OnePlus 9

Как и в прошлом году, в сеть просочились обои, созданные для рабочего стола грядущей серии OnePlus 9. Вместе со слитыми заставками, которые мало кому интересны на самом деле, инсайдер также сообщил, что смартфоны OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R будут представлены 23 марта. То есть, линейка устройств будет состоять из трёх устройств, а Pro-версия, теоретически, будет не флагманской, а неким промежуточным вариантом. К сожалению, никакой информации о характеристиках устройств нет, но, скорее всего, они получат флагманский процессор компании Qualcomm, достаточно привлекательную систему камер, большой экран и современную прошивку. О стоимости гаджетов информации нет, но они явно будут на уровне с флагманами Samsung.