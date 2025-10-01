Второе поколение Apple Vision Pro уже готовят к релизу

Через пару месяцев первый Apple Vision Pro отметит свой второй день рождения, и многие пользователи уже задумываются о том, когда появится его преемник. Неожиданный источник информации — Федеральная комиссия по связи США — приоткрыла завесу тайны над будущим гарнитуры, раскрыв некоторые технические детали, включая отсутствие поддержки Wi-Fi 7. В опубликованных документах, на которые обратило внимание издание MacRumors, фигурирует «носимое устройство с креплением на голове» под номером модели A3416. Учитывая недавнюю утечку с распаковкой iPad Pro на M5, можно предположить, что и новое поколение AR-гарнитуры получит этот процессор, хотя подтверждений в материалах FCC пока нет.

Зато есть данные о проведённых тестах — от замеров излучения и SAR до проверки беспроводных модулей. И выяснилось, что Apple Vision Pro следующего поколения сохранит поддержку Wi-Fi 6, что разочаровывает, ведь многие устройства компании уже перешли на Wi-Fi 7. FCC также раскрыла сведения о грядущей линейке MacBook Pro на M5, что намекает на целый ряд продуктов Apple, готовящихся к анонсу. При этом комиссия не упомянула о другой разработке — более доступной гарнитуре под условным названием Apple Vision Air. Судя по отсутствию официальных документов, её релиз стоит ожидать только в 2027 году. Что касается наследника Apple Vision Pro, цена пока не озвучена. Но, по аналогии с текущей моделью, вряд ли стартовая стоимость базовой версии окажется ниже трёх тысяч долларов.
