Второе поколение Apple Vision Pro уже готовят к релизу

Зато есть данные о проведённых тестах — от замеров излучения и SAR до проверки беспроводных модулей. И выяснилось, что Apple Vision Pro следующего поколения сохранит поддержку Wi-Fi 6, что разочаровывает, ведь многие устройства компании уже перешли на Wi-Fi 7. FCC также раскрыла сведения о грядущей линейке MacBook Pro на M5, что намекает на целый ряд продуктов Apple, готовящихся к анонсу. При этом комиссия не упомянула о другой разработке — более доступной гарнитуре под условным названием Apple Vision Air. Судя по отсутствию официальных документов, её релиз стоит ожидать только в 2027 году. Что касается наследника Apple Vision Pro, цена пока не озвучена. Но, по аналогии с текущей моделью, вряд ли стартовая стоимость базовой версии окажется ниже трёх тысяч долларов.