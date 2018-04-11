WD представляет три новых решения для передачи данных G-Technology

Western Digital представляет три новых решения для передачи данных G-Technology, семейства G-Technology G-DRIVE и G-SPEED Shuttle. Работа с большими 4K и 8K RAW видео означает массивные размеры файлов и, несомненно, является одной из самых больших проблем для редакторов контента.Благодаря новым камерам, способным записывать с более чем 400 МБ / с данных RAW, у профессионалов в области контента есть возможность создавать видео имеющие невероятно высокое разрешение. Это не редкость, когда производственная команда находится на месте в течение двух или трех месяцев, записывая от трех до четырех терабайт кадров в день с нескольких устройств захвата.