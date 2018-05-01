WD выпускает новый жесткий диск Ultrastar DC HC530 14TB

Western Digital Corporation сегодня представила жесткий диск Ultrastar DC HC530 - на 14 ТБ, ни один другой жесткий диск с CMR (обычная магнитная запись) в отрасли не имеет более высокой емкости.Широта и глубина больших данных обуславливают универсальную потребность в более высоких мощностях в широком спектре приложений и рабочих нагрузок. Жесткий диск HC530, основанный на технологии HeliosSeal от Western Digital пятого поколения, предназначен для общественных и частных облачных сред, где плотность хранения, Вт / ТБ и $ / ТБ являются критическими параметрами для создания наиболее рентабельной инфраструктуры.