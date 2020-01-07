Wacom One работает на Android

Довольно длительное время владельцы профессиональных планшетов для графики говорили о том, что их продукты довольно неудобны в плане операционной системы, так как не все приложения оптимизированы и не всегда есть возможность работать с комфортом. Теперь в продажу поступил планшет Wacom One, который работает на операционной системе Android. Это весьма удобно в том случае, если вы хотите запускать различные программы, которые работают только на этой операционной системе или просто их удобнее запускать на этой операционной системе. Планшет очень интересный и для профессионалов, которые работают с графикой, это устройство точно подойдет по всем параметрам. Остальные могут посмотреть на более простые модели устройств.