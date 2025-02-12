Wacom представила планшет Intuos Pro

Компания Wacom полностью переработала линейку графических планшетов Intuos Pro, сделав их более компактными, удобными и настраиваемыми для творческих профессионалов. Это крупнейшее обновление Intuos Pro с момента появления в 2013 году — новая компоновка перемещает пользовательские элементы управления с боковой панели на верхнюю часть планшета, а сенсорное кольцо заменено на механические регуляторы. Изменения значительные — компания этого и хотела. Стоит отметить, что отличие от серий Cintiq и One у новинки Intuos Pro в том, что гаджет не имеет встроенного экрана, что делает его более портативным и удобным для подключения к различным устройствам.

Планшет выпускается в трёх размерах — Small за 250 долларов, Medium за 380 долларов и Large за 500 долларов. Каждый из них стал компактнее по сравнению с предшественником, но при этом имеет увеличенную рабочую область. Например, версия Medium 2025 года имеет размеры 11,5×8,1 дюйма против 13,2×8,5 дюйма у модели 2017 года, но его рабочая область составляет 10,4×5,8 дюйма, тогда как у предыдущей версии — 8,7×5,8 дюйма. Также планшеты стали тоньше — теперь их толщина варьируется от 4 до 7 мм вместо прежних 8 мм. Самое заметное изменение — это новая раскладка элементов управления. Если раньше кнопки и сенсорные колеса располагались по бокам, то теперь они перемещены на верхнюю часть планшета. Это позволило уменьшить ненужное пространство по бокам активной области и упростить настройку планшета для левшей.
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