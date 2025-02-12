Wacom представила планшет Intuos Pro

Планшет выпускается в трёх размерах — Small за 250 долларов, Medium за 380 долларов и Large за 500 долларов. Каждый из них стал компактнее по сравнению с предшественником, но при этом имеет увеличенную рабочую область. Например, версия Medium 2025 года имеет размеры 11,5×8,1 дюйма против 13,2×8,5 дюйма у модели 2017 года, но его рабочая область составляет 10,4×5,8 дюйма, тогда как у предыдущей версии — 8,7×5,8 дюйма. Также планшеты стали тоньше — теперь их толщина варьируется от 4 до 7 мм вместо прежних 8 мм. Самое заметное изменение — это новая раскладка элементов управления. Если раньше кнопки и сенсорные колеса располагались по бокам, то теперь они перемещены на верхнюю часть планшета. Это позволило уменьшить ненужное пространство по бокам активной области и упростить настройку планшета для левшей.