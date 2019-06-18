Wacom выпустила аккумуляторную Bamboo Ink Plus для планшетов с Windows 10

2019-06-18, Автор - Anna; Продукт - Wacom Bamboo Ink Plus ; [35]
Wacom выпустила новый стилус для ПК с Windows 10 и поддержкой пера.

Новый стилус Bamboo Ink Plus поддерживает протокол Microsoft Pen Protocol и протокол Wacom Active ElectroStatic, что означает, что стилус совместим с устройствами от ноутбуков Microsoft Surface с поддержкой MPP до Lenovo Thinkpad с поддержкой AES серия планшетов. Пользователи могут легко переключаться на разные протоколы, удерживая обе боковые кнопки.

В отличие от предшественников Bamboo, в которых требовались трудно найти батарейки типа AAAA, Ink Plus можно заряжать через USB.

Bamboo Ink Plus сохраняет некоторые из приятных аспектов своего дизайна, в том числе треугольный корпус, предотвращающий его скатывание на рабочий стол, и легко заменяемые наконечники. Ствол покрыт популярной матовой резиновой поверхностью, которая делает его немного более эргономичным. Bamboo Ink Plus продается по цене $ 99,95.

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