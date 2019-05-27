Walmart выпустил линейку Android-планшетов до $100

Компания Walmart начинает продавать свою собственную линейку дешевых планшетов Android по цене $ 99 и ниже. Планшеты под брендом Onn являются прямыми конкурентами планшетам Amazon Kindle, стартовая цена которых составляет от $ 50 до $ 150.

Первая модель, которая поступит в продажу, - это Android-планшет стоимостью $ 64 с 8-дюймовым дисплеем 1280 x 800 IPS, четырехъядерным процессором 1,3 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ памяти, программным обеспечением Android 9, 2-мегапиксельной задней камерой и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерой. Он поддерживает 802.11a / b / g / n WiFi и Bluetooth 4.0. Новинка имеет больше оперативной памяти, чем планшет Amazon, и поставляется с установленным Google Play Store. Производитель обещает до 5 часов автономной работы.

Walmart вскоре представит 10,1-дюймовую модель за $ 79 и 10,1-дюймовую модель + съемную клавиатуру за $ 99.