WattUp и вред здоровью

2018-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - WattUp; [89]
На просторах интернета стали активно говорить о новой технологии WattUp, которая вскоре будет показана на выставке CES 2018. Данная технология позволяет заряжать устройства по беспроводному типу на расстоянии до 90 сантиметров от источника питания. Конечно, в квартире все устройства зарядить не получится, так как они не расположены друг от друга на таком мелком расстоянии, но смартфон можно будет заряжать, к примеру, пока вы сидите на диване. Правда, для этого нужен здоровенный чехол, который одевается сверху смартфона, плюс это все будет прилично нагреваться во время зарядки. Добавим сюда тот факт, что волны, которыми и заряжается батарея смартфона, могут быть вредными для организма человека и кто будет рисковать здоровьем ради такой сомнительной радости - я лично не знаю. Ждем релиза и посмотрим тогда.


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