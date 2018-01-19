Western Digital выпускает новые HDD объемом 6TB и 8TB на воздушной основе

Western Digital Corporation расширяет свое портфолио для корпоративных заказчиков с помощью новой серии жестких дисков 4 терабайтами (TB), 6TB и 8TB на воздушной основе.Спецификации уже известны, RPM - 7200 об / мин, емкость кеша - 256 МБ, максимальная скорость передачи - 255 МБ / с, время поиска - 8,0 мс, запись - 8,6 мс. Цикл погрузки и разгрузки составляет 600 000 раз, MTBF - 2 миллиона часов, гарантия на продукт - 5 лет.