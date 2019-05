Western Digital выпустила прочный твердотельный накопитель My Passport Go на 1 ТБ

Компания Western Digital выпустила новый прочный твердотельный накопитель My Passport Go, который предлагает 500 ГБ или 1 ТБ хранилища в прочном и удобном форм-факторе, включая встроенный USB-кабель и резиновый бампер. Производитель утверждает, что My Passport Go может выдержать падение с высоты до 2 метров, что делает его чрезвычайно удобным и надежным хранителем ваших данных вне дома.

Последнее дополнение к отмеченной наградами серии My Passport под маркой WD обещает обеспечить производительность SSD до 400 МБ / с - более чем в два раза быстрее, чем у типичных портативных устройств. Новинка имеет размеры 95 x 67 x 10 мм и весит всего 55 г. My Passport Go совместим как с ПК, так и с компьютерами Mac, со встроенным программным обеспечением для автоматического резервного копирования Windows и совместим с резервным копированием Time Machine для Mac.

Твердотельный накопитель также совместим с игровыми консолями PS4, Xbox One, One S и One X, что позволяет расширять хранилище при нехватке места на жестком диске консоли. My Passport Go доступен в цвете Cobalt Blue или Amber емкостью 500 ГБ за $ 149 и 1 ТБ за $ 269.