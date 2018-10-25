Western Digital запускает жесткий диск на 15 ТБ

Western Digital объявила о выпуске нового Ultrastar DC HC620 на 15 ТБ, который является самым самым большим жестким диском в мире.

Новый жесткий диск Western Digital устанавливает планку для TCO и имеет хорошие возможности для облачных вычислений и традиционных рабочих нагрузок центров обработки данных. Новый жесткий диск также позволяет использовать самые плотные серверы и системы хранения данных в мире. Используя 15TB HDD, компания может заполнить корпус жесткого диска 4U60, чтобы достичь емкости хранения 900TB, которая является дополнительным 60TB на стойку 4U.