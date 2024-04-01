WhatsApp получил полный редизайн

Сегодня разработчики популярного приложения WhatsApp официально объявили о реализации совершенно новой панели навигации, которая будет размещена внизу экрана для пользователей операционной системы Android. Данная панель, по словам разработчиков, полностью заменяет старую панель навигации в верхней части экрана с четырьмя вкладками для сообществ, чатов, статусов и звонков. Новая панель навигации, которая, по словам разработчиков приложения, теперь ближе к вашим пальцам и более приятна для глаз, также имеет четыре раздела для сообществ, чатов, обновлений статуса и звонков. Однако их порядок был изменён — теперь статус называется «Обновления», что может слегка сбить с толку опытных пользователей софта.

Более того, все четыре раздела теперь имеют иконки, что слегка упрощает навигацию. Ранее иконка была только у вкладки «Сообщества». Кроме того, старая панель навигации была зелёной, а новая панель навигации — белая. И хотя многие будут недовольны, на деле апдейт имеет смысл, потому что вы можете переключаться между четырьмя разделами, свайпая влево или вправо по экрану, плюс если вам нужно открыть не соседнюю вкладку, а что-то другое, вам больше не нужно протягивать палец к верхней части экрана, так как панель навигации теперь ближе к пальцу, позволяя вам переключаться между вкладками гораздо удобнее и быстрее. Правда, странно, что разработчики додумались до такого важного апдейта спустя столько лет существования приложения.