Wi-Fi Alliance представляет Wi-Fi CERTIFIED WPA3 Security

Недавно анонсированная технология безопасности уже появилась на рынке, это технология WPA3. В прошлом году у WPA2 было несколько недостатков: например, уязвимость KRACK, которая была исправлена ​​на многих устройствах. Alliance Wi-Fi теперь представляет преемника 14-летнего WPA2-протокола WPA3. Wi-Fi Alliance представляет Wi-Fi CERTIFIED WPA3, следующее поколение Wi-Fi-безопасности, предлагая новые возможности для повышения защиты Wi-Fi в личных и корпоративных сетях. Безопасность WPA3 продолжает поддерживать рынок через два различных режима работы: WPA3-Personal и WPA3-Enterprise. Все сети WPA3 используют новейшие методы защиты, запрещают устаревшие протоколы и требуют использования защищенных фреймов управления (PMF) для обеспечения отказоустойчивости критически важных сетей.