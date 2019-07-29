WiPEY — миниатюрный дворник

Автономность WiPEY составляет 12 часов, чего будет достаточно даже для самых затяжных дождей. Работает он от сменной батарейки, вместе с которой весит всего 55 граммов. Установка очистителя занимает всего несколько секунд. Допускается крепление WiPEY как в верхней, так и в нижней части визора. WiPEY доступен в трёх цветовых решениях: чёрном, жёлтом и красном. В дворнике предусмотрена быстрая замена чистящей щетки и возможность подключения дистанционной кнопки.Молодая компания из Словении представила миниатюрный гаджет WiPEY. Это компактный очиститель щитка шлема, который предусматривает лёгкий монтаж практически на любой тип головной защиты. У WiPEY всего одна многофункциональная клавиша. Однократное нажатие приведёт к разовому ходу дворника по поверхности визора. Если же клавишу задержать на несколько секунд, щётка дворника начнет работать в постоянном режиме. Предусмотрена и возможность регулировки интервала работы дворника на 1, 3 и 6 секунд с помощью дополнительных нажатий кнопки.Стоимость новинки составит 189 долларов.