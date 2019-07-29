WiPEY — миниатюрный дворник

2019-07-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - WiPEY — миниатюрный дворник ; [86]
Автономность WiPEY составляет 12 часов, чего будет достаточно даже для самых затяжных дождей. Работает он от сменной батарейки, вместе с которой весит всего 55 граммов. Установка очистителя занимает всего несколько секунд. Допускается крепление WiPEY как в верхней, так и в нижней части визора. WiPEY доступен в трёх цветовых решениях: чёрном, жёлтом и красном. В дворнике предусмотрена быстрая замена чистящей щетки и возможность подключения дистанционной кнопки.Молодая компания из Словении представила миниатюрный гаджет WiPEY. Это компактный очиститель щитка шлема, который предусматривает лёгкий монтаж практически на любой тип головной защиты. У WiPEY всего одна многофункциональная клавиша. Однократное нажатие приведёт к разовому ходу дворника по поверхности визора. Если же клавишу задержать на несколько секунд, щётка дворника начнет работать в постоянном режиме. Предусмотрена и возможность регулировки интервала работы дворника на 1, 3 и 6 секунд с помощью дополнительных нажатий кнопки.Стоимость новинки составит 189 долларов.


Комментарии и отзывы WiPEY — миниатюрный дворник
Nokia 220 4G и его функции...
Nokia 220 4G и его функцииГаджет Nokia 220 4G, как можно заключить по названию, способен работать в сотовых сетях 4G LTE – этот ста...
Космический спутник...
Космический спутникПарус состоит из четырёх треугольных секций, выдвигаемых 4-метровыми штангами-опорами из кобальтового спл...
360-градусная камера безопасности...
360-градусная камера безопасностиD-Link представляет 360-радусную камеру безопасности, которая автоматически поворачивается на (нежелатель...
Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop...
Игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming LaptopXiaomi хочет получить долю на рынке игровых ноутбуков. Именно поэтому в прошлом году компания выпустила н...
В продажу поступил Raspberry Pi 4...
В продажу поступил Raspberry Pi 4Был анонсирован Raspberry Pi 4 в начале этого лета, с новыми спецификациями и также предлагает множеств...
Apple готовит новые iPad ...
Apple готовит новые iPad Линейка Apple iPad в настоящее время представляет пять различных экранов : iPad Mini с диагональю 7,9 дю...
Samsung анонсировала C27RG5...
Samsung анонсировала C27RG5Samsung расширил свою линейку игровых мониторов с новым C27RG5. Это 27-дюймовый изогнутый (кривая 1500R) ...
BQ и его новинка кнопочный телефон BQ ...
BQ и его новинка кнопочный телефон BQ Энергоснабжение кнопочного телефона возложено на батарею, емкость которой составляет 2500 мАч. С таким мо...


Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с BluetoothОбзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GBОбзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GB
Обзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор HARPER DVHR-410. Недорогой Full HD видеорегистратор
Обзор плюсов и минусов ASUS Zenfone 6. Альтернативный флагман с откидной камеройОбзор плюсов и минусов ASUS Zenfone 6. Альтернативный флагман с откидной камерой
Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритваОбзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритва
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor