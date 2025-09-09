Windows 11 на самом деле не уничтожает SSD

В последние недели активно распространялись сообщения о том, что свежие обновления Windows 11 (KB5063878 и KB5062660) якобы приводят к сбоям SSD с контроллерами Phison. На YouTube и в TikTok появилось множество роликов, где вину возлагали на Microsoft, однако сама Phison заявила, что проблема кроется вовсе не в системе, а в ранних версиях прошивки и BIOS. Как пояснил президент американского подразделения Phison Майкл Ву в комментарии для СМИ, многие жалобы исходят от пользователей, которые тестировали новую версию ОС на оборудовании с экспериментальными версиями прошивки и BIOS. Эти версии представляли собой так называемые preview-драйвы и отличались от тех, что в итоге попадают к конечным пользователям через официальные каналы.

По его словам, на некоторых накопителях до сих пор используется устаревшая прошивка, и компания рекомендует обновить её при помощи фирменных утилит производителей. На прошлой неделе популярный блогер JayzTwoCents опубликовал видео с утверждением, что проблема Windows-обновлений и SSD куда хуже, чем кажется. Он показал, как накопитель Crucial T500 на контроллере Phison E25 вышел из строя после установки последних патчей безопасности Windows 11 и потребовал перезапуска питания. При этом остаётся неясным, использовал ли он предрелизную прошивку или ранний BIOS материнской платы. Более того, Microsoft ещё в конце августа заявила, что не нашла связи между своими обновлениями и отказами дисков пользователей.