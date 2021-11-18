Windows 11 установили на планшет Xiaomi Pad 5

В сети уже появлялись сообщения о том, что энтузиасты со всего мира устанавливали Windows 10 on Arm на разные смартфоны, вроде Lumia 950, OnePlus 6T или Xiaomi Mi 8. Сегодня один из китайских пользователей новенького планшета Xiaomi Pad 5 рассказал о работе на его устройстве операционной системы Windows 11 on Arm. Для работоспособности системы ему пришлось установить драйвера от чипсетов Snapdragon 855 и Snapdragon 720G. По его словам, Windows 11 на Xiaomi Pad 5 оказалась вполне работоспособной, хоть и её производительность заметно хуже, чем на Android.

Напомним, что Xiaomi Pad 5 оснащается 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, аккумулятором ёмкостью 8720 мАч, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, основной и фронтальной камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 860, поддержкой стилуса, толщиной 6,86 мм и массой 515 г.