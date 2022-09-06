Windows-планшет Huawei MateBook E Go оценен в $605

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов необычной моделью MateBook E Go, которая может похвастаться предустановленной ОС Windows 11 и однокристальной системой Qualcomm. Это может быть Snapdragon 8cx Gen2 или Snapdragon 8cx Gen3 на выбор.

Новинку также оснастили 12,35-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя интерфейсами USB-C, батареей ёмкостью 45,8 Втч, модемом LTE в варианте на Snapdragon 8cx Gen2, массой 710 г, толщиной 7,68 мм, обложкой-клавиатурой и стилусом M Pencil. Планшет появится в китайской продаже 21 сентября по цене в 605 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Вариант с 16/512 ГБ и Snapdragon 8cx Gen2 обойдется в 720 долларов, а с Snapdragon 8cx Gen3 – 790 долларов.