Windows-планшет Huawei MateBook E Go появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам планшета Huawei MateBook E Go, который был представлен пару недель назад. Пока доступны только версии на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2: вариант с 8 ГБ оперативной и SSD на 256 ГБ, а также поддержкой LTE оценен в 585 долларов, а с 16/512 ГБ и поддержкой LTE – 700 долларов. Вариации с чипсетом Snapdragon 8cx Gen3 станут доступны позже.

Напомним, что планшет также оснащается предустановленной ОС Windows 11, 12,35-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, двумя разъемами USB-C, аккумулятором ёмкостью 45,8 Втч, массой 710 г, толщиной 7,68 мм, обложкой-клавиатурой и стилусом M Pencil.

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