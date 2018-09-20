Withings Steel HR Sport за 200 баксов

Официально представлены новые умные часы, они же фитнес-трекер, Withings Steel HR Sport. Это довольно интересная штука, которая позволяет вам с большим удовольствием работать в зале или бегать в парке, получая при этом точные характеристики своего тела и прочие параметры. При этом, разработчик делает упор, что это именно часы и они могут выполнять массу разнообразных задач, помимо демонстрации времени. Выглядит продукт весьма интересно, плюс есть неплохая длительность автономной работы в 25 суток. Вот только нам в это слабо верится, да и гаджет за 200 долларов, даже при наличии таких вот преимуществ, не будет пользоваться спросом у потенциальных покупателей. Слишком уж дорого получается для малоизвестной компании, о которой ничего не знаю даже специалисты в области, не говоря уж об обычных пользователях.