X2 Products выпустила корпус Viper формата Mid-Tower для игровой настольной системы

Представлен компьютерный корпус X2 Products Viper формата Mid-Tower для игровой настольной системы. Аппарат выполнен в черном цвете. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX и Micro-ATX. Внутри можно расположить до семи карт расширения, двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 467 * 236 * 510 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Оценивается новинка в 65 долларов.