X2 Прослеживает тенденции игровых кресел

X2 с гордостью представляет новые игровые кресла в рамках своей линейки продуктов. X2 игровые кресла - все о роскоши и комфорте. Создан из качественных материалов и заботится о деталях. Игровые кресла доступны в 6 различных моделях и цветовых схемах, построенных по самым высоким стандартам и только с качественными материалами.Обивка с холодной пеной, отделанная PU-кожей и / или тканью с детально выраженными мелочами. Подушки для спины и поясницы выполнены в виде бриллиантового орнамента (Lux Pro), которые очень упруги и выглядят потрясающе. Спинка очень длинная, что обеспечивает дополнительную поддержку осанки. Включая два регулируемых подлокотника, которые обеспечивают более эргономичную поддержку правильной осанки за столом.В момент выпуска доступно 6 моделей. Предлагаемые розничные цены варьируются от 129,95 долларов США до 219,95 долларов США.