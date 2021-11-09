X8 APEX портативный автоматический насос для накачивания шин

X8 APEX - это мощный, компактный и универсальный насос для накачивания шин, который обеспечивает сверхбыструю накачку в любое время и в любом месте! Новое поколение делает накачку шин более эффективной и простой, чем когда-либо. Благодаря 150 PSI и 5 предустановленным режимам он удовлетворяет все ваши потребности в накачивании, такие как автомобильные шины, мотоциклетные шины, велосипедные шины, надувные лодки для отдыха и все виды спортивных мячей. Если его можно надуть, то X8 APEX справится с этим.

Используя передовые технологии, X8 APEX оптимизирует процесс надувания, ускоряя его на 45% быстрее, чем раньше! Быстрое и легкое накачивание шин. Например, обычную шину для внедорожника можно полностью накачать от 0 до 100% менее чем за 10 минут! Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 7800 мАч, X8 APEX имеет большую емкость, что делает его более практичным. Одной зарядки хватит на 300 дней в режиме ожидания.