XFX Radeon RX 5700 XT THICC II

XFX анонсировала Radeon RX 5700 XT THICC II отличающийся впечатляющим дизайном.

Компания выпустила две пользовательские версии Radeon RX 5700 XT, RAW II, предназначены для европейского и американского рынка.

Видеокарта выполнена в черном цвете. RX 5700 THICC имеет 2.7 слота и черную крышку с серебряными вставками. Два 100-мм вентилятора с технологией ZeroDB. Большой алюминиевый радиатор с 4 медными тепловыми трубками.

Для подключения есть 3 DisplayPort1.4 и один HDMI 2/0. Карта имеет базовую тактовую частоту, 1605 МГц, 1755 МГц в режиме Game Clock и 1905 МГц в разгоне.

На данный момент цена продажи не известна.