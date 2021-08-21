XFX анонсировала видеокарту Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB с водоблоком

Компания XFX опубликовала новый тизер своей грядущей новинки, видеокарты Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB с встроенным водоблоком. Водоблок для видеокарты был разработан компанией EK Water Blocks. Конструкция охлаждения покрывает всю печатную плату. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди, а верхняя часть из акрила. XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB имеет встроенные светодиоды RGB. По центру водоблока красуется логотип "X". Новинка получит повышенные частоты и более мощный чип "XTXH" NAVI 21.

О дате релиза видеокарты не сообщается.