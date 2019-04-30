XFX показала Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition

Компания XFX подготовила достаточно интересную видеокарту Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition, которая приурочена к 50-летию компании AMD. Это довольно интересный продукт, который выполнен в черном цвете с элементами с бронзовой окраской. Данная видеокарта идеально подойдет тем пользователям, которые хотят от своего компьютера не только производительность, но и привлекательный внешний вид. Для современного пользователя это очень важный параметр, так как нужно тратить массу сил не только на игры, но и на то, чтобы внутри вашей системы все было максимально интересно. Теперь такая возможность будет, плюс можно легко купить данную видеокарту и потом продать через лет десять как редкий экспонат для какого-то музея.