XFX разрабатывает новую видеокарту THICC III

XFX собирается выпустить еще один RX 5700 XT, получивший название THICC III. На официальном сайте XFX в настоящее время дата релиза не известна.

THICC III имеет идентичную конструкцию как у предыдущей версии, но получила небольшое улучшение. Установили дополнительный вентилятор, теперь их три. Толщина карты осталась прежней, но радиатор стал массивней.

Изменения коснулись и GPU. Графический процессор получил заводской разгон и возможно станет одной из самых быстрых карт RX 5700 XT. Тактовые частоты GPU 1935 МГц, а в разгоне 2025 МГЦ.