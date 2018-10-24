XPG Gammix D30 для игровых систем

В последнее время производители игровой периферии стали активно использовать светодиодные ленты везде, где это только можно. Даже оперативной памяти досталось, теперь буквально каждая вторая новинка выходит с такими вот планками памяти. Ярким примером игровой ОЗУ является новая модель XPG Gammix D30, которая создавалась с прицелом на освещение вашего корпуса. Здесь имеется большая панель со светодиодной подсветкой, которая отлично справляется с поставленной задачей и освещает корпус лучше любого другого компонента. Конечно, остальные параметры новинки тоже отлично подходят под понятие геймерской. Если вы собираете компьютер и не хотите идти на компромиссы, то обязательно обратите внимание на эту модель, разработчики явно постарались на славу и показали достойное решение.