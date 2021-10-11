XPG первыми разогнали DDR5 до 8118 МГц

XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, объявляет сегодня о том, что его лаборатория разгона XPG (XOCL) разогнала свой модуль памяти DDR5 до частоты 8118 МГц. XPG - первый поставщик DRAM, достигший этого рубежа с модулем памяти DDR5. Данное достижение подчеркивает ноу-хау и опыт XPG в раскрытии полного потенциала модулей памяти. Рекордный рубеж был достигнут с модулем памяти DDR5 со штатной тактовой частотой 4800 МГц.

Отдел XOCL основан в 2018 году и работает над расширением пределов производительности памяти. Он был первым в своем роде учреждением среди производителей DRAM.

XPG представит линейку модулей памяти DDR5 для геймеров, энтузиастов ПК, оверклокеров и других в октябре этого года.