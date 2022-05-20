XPG расширяет гарантию до 5 лет на блоки питания линейки PYLON

XPG объявила, что гарантийный срок на сертифицированный XPG PYLON 80 Plus Bronze блок питания был продлен до 5 лет. Ранее гарантия на на модели ограничивалась 3 годами.

XPG PYLON — это блок питания с сертификацией 80 Plus Bronze, с эффективностью до 89%, обеспечивая высокую производительность, почти сравнимую с блоками питания с сертификацией Gold. Он был разработан для непрерывной работы системы питания в режиме 24/7 и выпускается в четырех вариантах мощности — 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Блоки питания оснащены 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником (FDB) , который работает почти бесшумно, что обеспечивает тихую работу пользователя. Модели отличаются высокой надежностью, благодаря использованию конденсаторов японского производства, рассчитанными на 105°C.
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