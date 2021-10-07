Xbox отмечает 20-летие выпуском полупрозрачного контроллера и гарнитуры

Microsoft отмечает 20-летие бренда Xbox выпуском нескольких новых продуктов для фанатов. Первоначальная консоль Xbox была выпущена 15 ноября 2001 года и проложила путь к тому, чтобы Microsoft стала одним из самых громких имен в мире игр.

Хедлайнером сегодняшних анонсов станет новый беспроводной геймпад Xbox 20th Anniversary Special Edition. Это кастомная версия современного беспроводного геймпада Xbox - модели, которая была выпущена вместе с Xbox Series X | S, - но теперь с элементами дизайна, знаменующими это событие. Лицевая панель полупрозрачная, а под кнопками на лицевой панели есть небольшая эмблема 20-летия. Все кнопки имеют серые надписи, за исключением кнопки Xbox, которая теперь имеет зеленый акцент как и прорезиненная задняя панель.

Также компания выпустила специальную версия Xbox Stereo Headset , проводной гарнитуры, которую Microsoft недавно выпустила для пользователей Xbox. Подобно беспроводному геймпаду Xbox, эта специальная версия гарнитуры отличается полупрозрачными наушниками и ярко-зелеными вставками на микрофоне и других местах. В остальном это такая же гарнитура, с простыми в использовании регуляторами громкости на наушниках и поддержкой технологий пространственного звука, таких как Dolby Atmos.